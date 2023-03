Non solo elettrico: il futuro di Toyota passerà ancora dall’idrogeno (Di lunedì 20 marzo 2023) In un’intervista raccolta da Automotive News, il CEO in pectore di Toyota, Koji Sato, ricorda come l’idrogeno sia la soluzione ottimale per giungere al traguardo delle emissioni zero. Ma, a suo dire, c’è bisogno di un gran lavoro sulle infrastrutture.... Leggi su dday (Di lunedì 20 marzo 2023) In un’intervista raccolta da Automotive News, il CEO in pectore di, Koji Sato, ricorda come l’idrogeno sia la soluzione ottimale per giungere al traguardo delle emissioni zero. Ma, a suo dire, c’è bisogno di un gran lavoro sulle infrastrutture....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Leggete la data: 27 Marzo 2020 Io lo scrissi il 20 Marzo, ma io non conto nulla. Ma già il 27 Marzo, il Reparto di… - fanpage : Time, il settimanale più diffuso nel mondo, 'incorona” #Napoli nel suo 'World's greatest places 2023' L'articolo r… - GiovaQuez : Travaglio: “Non esistono buoni e cattivi in questa guerra, ci sono solo cattivi come gli ucraini in Donbas. Sono tu… - 4everpupi : @90ordnasselA Secondo me chala ieri ha dovuto fare non solo il suo ma anche il lavoro di Brozo. Tutti giudicano la… - enza83440633 : @serperuta Per me Micol non gli dirà mai cosa deve dire a lui che da ieri mattina è pomeriggio solo vicino ad Ori… -