Non solo ceretta: le alternative per la depilazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Come ogni anno, l'aumento delle temperature riaccende il dibattito sulla depilazione. La domanda è sempre la stessa: peli sì o peli no? Una scelta del tutto personale, che porta inevitabilmente a dividersi in vere e proprie fazioni, i fan della depilazione e chi non ha intenzione di rinunciare a un pelo. Schieramenti non troppo equilibrati: una ricerca Philips Lumea, infatti, ha rivelato che circa l'82% degli italiani sceglie di depilarsi tutto l'anno. Il motivo è semplice: eliminare i peli superflui farebbe sentire più sicuri di sé secondo circa il 79% degli intervistati. Le zone maggiormente trattate sono gambe, ascelle e inguine (68%), seguite da braccia e viso, ma con percentuali decisamente minori. Qualsiasi sia la motivazione che spinge a depilarsi, la vera domanda è come farlo bene e correttamente. Irritazioni cutanee, peli incarniti, ...

