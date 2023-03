Non si fermano all’alt, folle inseguimento nella notte: la volante si ribalta, l’auto dei banditi si schianta (Di lunedì 20 marzo 2023) Un inseguimento da cardiopalma, poi l’auto che perde il controllo e si ribalta. Ma per la vettura inseguita non è andata molto meglio: è riuscita a fare solo 100 metri in più, prima di schiantarsi contro un muro. È stata una notte movimenta, quella di una pattuglia di controllo questa notte sul territorio di Anzio e Nettuno. Gli agenti questa notte alle ore 1:26 erano impegnati in un normale posto di blocco quando hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva con fare sospetto. L’uomo alla guida ha rallentato ma, giunto accanto alla pattuglia della polizia, ha accelerato di colpo, quasi investendo gli agenti. inseguimento per le strade della città I poliziotti, senza perdersi d’animo, sono immediatamente saliti a bordo della loro vettura di servizio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) Unda cardiopalma, poiche perde il controllo e si. Ma per la vettura inseguita non è andata molto meglio: è riuscita a fare solo 100 metri in più, prima dirsi contro un muro. È stata unamovimenta, quella di una pattuglia di controllo questasul territorio di Anzio e Nettuno. Gli agenti questaalle ore 1:26 erano impegnati in un normale posto di blocco quando hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva con fare sospetto. L’uomo alla guida ha rallentato ma, giunto accanto alla pattuglia della polizia, ha accelerato di colpo, quasi investendo gli agenti.per le strade della città I poliziotti, senza perdersi d’animo, sono immediatamente saliti a bordo della loro vettura di servizio e ...

