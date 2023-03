"Non raccontiamoci stron***". Ferrari, drammatico sfogo di Vasseur: tutto già finito? (Di lunedì 20 marzo 2023) Le due settimane che separano la Ferrari dal GP dell'Australia saranno particolarmente calde. L'inizio di stagione è stato quasi il peggiore possibile, soprattutto per Charles Leclerc, che non si sa fino a quando riuscirà a mandar giù un boccone amaro dietro l'altro: dopo lo “zero” fatto registrare nella prima gara, non è andata tanto meglio nella seconda, compromessa dalle dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza e conclusa soltanto in settima posizione. Sono bastate un paio di settimane in pista per far comprendere a Frederic Vasseur di essersi infilato in una situazione particolarmente scomoda. “L'unica cosa da fare è spingere come matti - sono le dichiarazioni del team principal riportare dal Corriere della Sera - restare calmi e capire che cosa stiamo sbagliando. Non è immaginabile una macchina capace di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Le due settimane che separano ladal GP dell'Australia saranno particolarmente calde. L'inizio di stagione è stato quasi il peggiore possibile, sopratper Charles Leclerc, che non si sa fino a quando riuscirà a mandar giù un boccone amaro dietro l'altro: dopo lo “zero” fatto registrare nella prima gara, non è andata tanto meglio nella seconda, compromessa dalle dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza e conclusa soltanto in settima posizione. Sono bastate un paio di settimane in pista per far comprendere a Fredericdi essersi infilato in una situazione particolarmente scomoda. “L'unica cosa da fare è spingere come matti - sono le dichiarazioni del team principal riportare dal Corriere della Sera - restare calmi e capire che cosa stiamo sbagliando. Non è immaginabile una macchina capace di ...

