"Non puoi fermare l'amore". Littizzetto in difesa delle famiglie omogenitoriali (Di lunedì 20 marzo 2023) Commovente monologo di Luciana Littizzetto a 'Che tempo che fa' sulle famiglie arcobaleno dopo il divieto di trascrizione all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. "Non puoi fermare l'amore, al massimo puoi fargli lo sgambetto. Ma lui si alza in piedi e va avanti", ha detto la Littizzetto che ha raccontato la storia di due bambini, Luca e Marta, l'uno cresciuto in una famiglia 'tradizionale' e l'altra con due mamme. "Pensate ad aiutare le famiglie e non a rendergli la vita ancora più difficile. O sembrerete come chi vuole asciugare il mare con il mocio", ha detto Luciana Littizzetto appellandosi al governo. Video utilizzabile fino a 30 aprile. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Commovente monologo di Lucianaa 'Che tempo che fa' sullearcobaleno dopo il divieto di trascrizione all'anagrafe dei figli di coppie. "Nonl', al massimofargli lo sgambetto. Ma lui si alza in piedi e va avanti", ha detto lache ha raccontato la storia di due bambini, Luca e Marta, l'uno cresciuto in una famiglia 'tradizionale' e l'altra con due mamme. "Pensate ad aiutare lee non a rendergli la vita ancora più difficile. O sembrerete come chi vuole asciugare il mare con il mocio", ha detto Lucianaappellandosi al governo. Video utilizzabile fino a 30 aprile.

