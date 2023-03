«Non morirò di tumore, mi ucciderò io». Il pizzino di Messina Denaro alla sorella Rosetta (Di lunedì 20 marzo 2023) «Non morirò di tumore. Appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa». Il pizzino, rivelato oggi da Repubblica, risale al 10 maggio 2022 ed è scritto da Matteo Messina Denaro per la sorella Rosetta, arrestata lo scorso 3 marzo a Castelvetrano. Dopo essere sfuggito alla cattura delle forze dell’ordine per quasi trent’anni, il boss di Cosa Nostra aveva iniziato a pensare alla sua morte. Ma voleva essere lui a decidere quando e come andarsene. Il documento in cui Messina Denaro rivela i suoi piani è soltanto uno dei quasi mille pizzini ritrovati dai carabinieri del Ros tra l’appartamento di Campobello di Mazara e il casolare di campagna dove Rosetta andava di tanto in ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) «Nondi. Appena non ce la faccio più mia casa». Il, rivelato oggi da Repubblica, risale al 10 maggio 2022 ed è scritto da Matteoper la, arrestata lo scorso 3 marzo a Castelvetrano. Dopo essere sfuggitocattura delle forze dell’ordine per quasi trent’anni, il boss di Cosa Nostra aveva iniziato a pensaresua morte. Ma voleva essere lui a decidere quando e come andarsene. Il documento in cuirivela i suoi piani è soltanto uno dei quasi mille pizzini ritrovati dai carabinieri del Ros tra l’appartamento di Campobello di Mazara e il casolare di campagna doveandava di tanto in ...

