"Non le è mai uscito un ca**di troppo?". Merlino provoca e Storace la ammutolisce | Guarda (Di lunedì 20 marzo 2023) Lucia Annunziata protagonista de L'Aria Che Tira. Nella puntata di lunedì 20 marzo Myrta Merlino chiede agli ospiti di esprimersi sulla parolaccia scappata alla collega di Rai 3. Ed ecco che Francesco Storace non ci pensa due volte: "Non pronuncerei mai le parole che ha detto Lucia Annunziata alla ministra Roccella, si può anche dibattere civilmente", ricorda l'editorialista di Libero nello studio di La7. Immediata la replica della giornalista che tenta di incalzarlo: "A lei non è mai uscito un ca**o di troppo?". "Non in televisione", la liquida Storace. La Annunziata si è infatti resa protagonista di uno scivolone non andato giù a molti. Intervistando il ministro Eugenia Roccella, la conduttrice ha sbottato: "E fatele queste leggi, ca**o". Accortasi immediatamente della gaffe, la Annunziata ...

