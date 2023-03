“Non la saluto”. Ventura a muso duro con Parisi: cosa c'è dietro l'odio (Di lunedì 20 marzo 2023) La scorsa domenica 19 marzo, la festa del papà, è andata in onda una nuova puntata di “Citofonare Rai 2” con la conduzione gioiosa e spensierata di Simona Ventura e Paola Perego e con lo spazio dedicato anche alla rubrica “Vale tutto” di Valeria Graci, in cui la comica commenta gli avvenimenti più salienti della settimana. A tal proposito, Graci non ha potuto fare a meno di parlare delle ultime notizie riguardanti Heather Parisi. Negli ultimi giorni, l'ex ballerina, si è resa protagonista di due polemiche: una riguarda il pignoramento avvenuto negli studi di “Belve” dopo la sua intervista; e una riguardante la diatriba con la figlia Jacqueline Luna. Ebbene, Valerina ha commentato queste vicende e ha voluto mandare anche un saluto alla showgirl. “Heather Parisi che salutiamo, ciao Heather!”, ha detto Valeria Graci. A ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) La scorsa domenica 19 marzo, la festa del papà, è andata in onda una nuova puntata di “Citofonare Rai 2” con la conduzione gioiosa e spensierata di Simonae Paola Perego e con lo spazio dedicato anche alla rubrica “Vale tutto” di Valeria Graci, in cui la comica commenta gli avvenimenti più salienti della settimana. A tal proposito, Graci non ha potuto fare a meno di parlare delle ultime notizie riguardanti Heather. Negli ultimi giorni, l'ex ballerina, si è resa protagonista di due polemiche: una riguarda il pignoramento avvenuto negli studi di “Belve” dopo la sua intervista; e una riguardante la diatriba con la figlia Jacqueline Luna. Ebbene, Valerina ha commentato queste vicende e ha voluto mandare anche unalla showgirl. “Heatherche salutiamo, ciao Heather!”, ha detto Valeria Graci. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : “I gay sono malati”, “il saluto romano è più igienico della stretta di mano”, “non nego simpatie per il fascismo”,… - Roberto52585862 : RT @ISannita: Felice serata Amiche e Amici anche con il mio modesto buona sera che non ha pretese se non di essere in semplicità un gentile… - vitalbaa : @Keroppo quindi ha accesso anche agli altri miei social e alla mia mail? la saluto, non risponderò oltre - ISannita : Felice serata Amiche e Amici anche con il mio modesto buona sera che non ha pretese se non di essere in semplicità… - tempoweb : Simona #Ventura a muso duro con Heather #Parisi: cosa c’è dietro l’astio #citofonarerai2 #tv #heatherparisi… -