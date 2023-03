“Non ho mai smesso di amarla”, la confessione di Morgan sulla sua ex più famosa (Di lunedì 20 marzo 2023) È pronto a ritornare in televisione, ma intanto Morgan si è lasciato andare a una lunga intervista, durante la quale non è mancata l’occasione per parlare anche di quella che è la sua ex più famosa: Asia Argento, a lei e al sentimento che prova ha dedicato parole importanti. Infatti il cantante ha spiegato che: “Non ho mai smesso di amarla”. Tra vita privata e prossimi impegni, Marco Castoldi – in arte Morgan – si è raccontato a tutto tondo. Morgan, la confessione su Asia Argento Dai primi ricordi, al dolore per la morte del padre, che si è suicidato quando aveva solo 15 anni, fino ai successi nel modo della musica. Morgan si è lasciato andare a un racconto intimo, personale, in cui ha parlato davvero di tutto. Compresa Asia Argento, la sua ex più ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) È pronto a ritornare in televisione, ma intantosi è lasciato andare a una lunga intervista, durante la quale non è mancata l’occasione per parlare anche di quella che è la sua ex più: Asia Argento, a lei e al sentimento che prova ha dedicato parole importanti. Infatti il cantante ha spiegato che: “Non ho maidi”. Tra vita privata e prossimi impegni, Marco Castoldi – in arte– si è raccontato a tutto tondo., lasu Asia Argento Dai primi ricordi, al dolore per la morte del padre, che si è suicidato quando aveva solo 15 anni, fino ai successi nel modo della musica.si è lasciato andare a un racconto intimo, personale, in cui ha parlato davvero di tutto. Compresa Asia Argento, la sua ex più ...

