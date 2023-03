Non gradisce l’attesa in ospedale e inveisce contro i medici

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri un uomo ha inveitoalcuni sanitari del pronto soccorso dell’“San Giuliano” di Giugliano (Napoli). L’uomo sarebbe giunto al pronto soccorso ma era in codice verde. Ma l’uomo ha iniziato a inveirei sanitari lamentando di essere in attesa. E poi ha sferrato calci e pugnialcune vetrate e delle porte. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Giugliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

