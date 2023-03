Non è la Rai: 30 dopo anni rivelazioni sconcertanti: “A 15 anni serate da Boncompagni” (Di lunedì 20 marzo 2023) Non è la Rai è stato un programma che ha fatto da trampolino per molte ragazze, ma sembra che dovessero pagare pegno all’autore. Gianni Boncompagni è stato l’autore del programma cardine per moltissime giovani ragazze che oggi sono affermate attrici e conduttrici. Stiamo parlando di Non è la Rai, una trasmissione che è entrata nella storia della televisione italiana e che ha fatto conoscere moltissime ragazze che, all’epoca, non erano per nulla famose. Nel programma c’erano molte ragazze che, piano piano, hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo. Gianni Boncompagni è sempre stato definito un ottimo talent scout e, infatti, è stato lui ad affidare la conduzione dello show all’allora giovanissima Ambra Angiolini. Sebbene Ambra aveva soltanto 15 ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 marzo 2023) Non è la Rai è stato un programma che ha fatto da trampolino per molte ragazze, ma sembra che dovessero pagare pegno all’autore. Giè stato l’autore del programma cardine per moltissime giovani ragazze che oggi sono affermate attrici e conduttrici. Stiamo parlando di Non è la Rai, una trasmissione che è entrata nella storia della televisione italiana e che ha fatto conoscere moltissime ragazze che, all’epoca, non erano per nulla famose. Nel programma c’erano molte ragazze che, piano piano, hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo. Giè sempre stato definito un ottimo talent scout e, infatti, è stato lui ad affidare la conduzione dello show all’allora giovanissima Ambra Angiolini. Sebbene Ambra aveva soltanto 15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudioguerrini : Causa alla #Rai? La tv pagata da TUTTI i tifosi italiani? Non può che essere uno scherzo, una burla da #primoaprile… - TvTalk_Rai : «Non prenderei mai il posto di Orietta Berti al #gfvip perché dovrei recitare e mentire» @maramaionchi #tvtalk - realvarriale : Ancora una volta @repubblica si occupa della mia persona diffondendo notizie non veritiere e suggestive sul conten… - mapegu : RT @CarloVerdelli: E fatela ‘sta legge, cazzo. Cancellate l’arcobaleno dei bambini e togliete diritti a quelli che non hanno i genitori “gi… - giovamartinelli : @mrcllznn @GiovaQuez Assolutamente! Reti Mediaset al top in quanto a 'spazzatura' . Anche LA7 non scherza. Mentre s… -