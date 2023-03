“Non doveva andare così”. Amici 22, sorpresa durante la diretta: “Mi dispiace tanto” (Di lunedì 20 marzo 2023) Amici 22, il ritorno sul palcoscenico. Un’esibizione tanto attesa che però ha lasciato il pubblico di Maria De Filippi con un retrogusto di delusione. La ballerina stessa lo avrebbe ammesso dopo la puntata del serale, parlando a cuore aperto attraverso un post reso pubblico sia sul profilo Twitter che Instagram. Giulia Pauselli torna ad Amici 22. La ballerina si è esibita al posto di Isobel Kinnear e Maddalena Svevi dopo un periodo di assenza dovuto alla dolce attesa. La neomamma ce l’ha messa tutta ma qualcosa della sua esibizione non l’ha convinta. Tra i commenti alla performance della ballerina professionista anche alcune critiche: “Sapevo che non sarebbe andata come volevo”, le parole di Giulia Pauselli. Leggi anche: “Due str***”. Amici 22, Pio e Amedeo superano il limite: Maria De Filippi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)22, il ritorno sul palcoscenico. Un’esibizioneattesa che però ha lasciato il pubblico di Maria De Filippi con un retrogusto di delusione. La ballerina stessa lo avrebbe ammesso dopo la puntata del serale, parlando a cuore aperto attraverso un post reso pubblico sia sul profilo Twitter che Instagram. Giulia Pauselli torna ad22. La ballerina si è esibita al posto di Isobel Kinnear e Maddalena Svevi dopo un periodo di assenza dovuto alla dolce attesa. La neomamma ce l’ha messa tutta ma qualcosa della sua esibizione non l’ha convinta. Tra i commenti alla performance della ballerina professionista anche alcune critiche: “Sapevo che non sarebbe andata come volevo”, le parole di Giulia Pauselli. Leggi anche: “Due str***”.22, Pio e Amedeo superano il limite: Maria De Filippi ...

