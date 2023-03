“Non ci credo”. Sorpresa pazzesca al GF Vip, a Oriana danno la notizia su Daniele (Di lunedì 20 marzo 2023) Quando ancora nessuno sospettava la squalifica di Daniele Dal Moro e stava ancora andando in onda la sua ultima puntata al GF Vip 7, ovvero la 42esima, lui aveva promesso ad Oriana Marzoli che fosse stato eliminato quella sera, l’avrebbe seguita su Instagram. Era una richiesta di lei, vi teneva molto. L’ha fatto? La prima cosa che gli Oriele ed il resto dei fan di Daniele Dal Moro e di Oriana Marzoli hanno controllato, dopo la squalifica di lui per atteggiamenti aggressivi al GF Vip 7, è se il veneto avesse mantenuto quella promessa. Giorni di nulla. Solo critiche agli autori, poi la pubblicazione di lui e le urla al megafono per lei. GF Vip, a Oriana arriva la notizia su Daniele Non avendolo potuto nemmeno salutare, è stato immediatamente convocato in ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 marzo 2023) Quando ancora nessuno sospettava la squalifica diDal Moro e stava ancora andando in onda la sua ultima puntata al GF Vip 7, ovvero la 42esima, lui aveva promesso adMarzoli che fosse stato eliminato quella sera, l’avrebbe seguita su Instagram. Era una richiesta di lei, vi teneva molto. L’ha fatto? La prima cosa che gli Oriele ed il resto dei fan diDal Moro e diMarzoli hanno controllato, dopo la squalifica di lui per atteggiamenti aggressivi al GF Vip 7, è se il veneto avesse mantenuto quella promessa. Giorni di nulla. Solo critiche agli autori, poi la pubblicazione di lui e le urla al megafono per lei. GF Vip, aarriva lasuNon avendolo potuto nemmeno salutare, è stato immediatamente convocato in ...

