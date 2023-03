Non bastasse La Verità… (Di lunedì 20 marzo 2023) Pochissime righe per smentire l’immagine che vedete qui sopra. Nella foto si vede Matteo prezzemolo Bassetti e un titolone: LO AVEVAMO DETTO FIN DA SUBITO, NESSUNO CI CREDEVA INTERCETTAZIONE SHOCK DI SPERANZA: “DOBBIAMO DIRE CHE ESISTE IL COVID ALTRIMENTI NIENTE VACCINI” Il resto del testo, sfocato, si legge male, ma è abbastanza evidente che riporta le stesse parole usate nella versione reale di quella pagina de La Verità, pagina che però, nella versione realmente uscita in edicola, come titolone riportava: ALLE RADICI DEL DISASTRO NEL CONTRASTO AL COVID CURE A CASA ED EFFETTI AVVERSI COSÌ È STATA IGNORATA LA LEGGE Il falso sta circolando in tutti gli ambienti complottisti, dove è raro che qualcuno faccia le dovute verifiche. La copia de La Verità originale risale al 9 marzo. Il suggerimento è sempre lo stesso: non condividete senza aver verificato, ma nel caso de La verità ... Leggi su butac (Di lunedì 20 marzo 2023) Pochissime righe per smentire l’immagine che vedete qui sopra. Nella foto si vede Matteo prezzemolo Bassetti e un titolone: LO AVEVAMO DETTO FIN DA SUBITO, NESSUNO CI CREDEVA INTERCETTAZIONE SHOCK DI SPERANZA: “DOBBIAMO DIRE CHE ESISTE IL COVID ALTRIMENTI NIENTE VACCINI” Il resto del testo, sfocato, si legge male, ma è abbastanza evidente che riporta le stesse parole usate nella versione reale di quella pagina de La Verità, pagina che però, nella versione realmente uscita in edicola, come titolone riportava: ALLE RADICI DEL DISASTRO NEL CONTRASTO AL COVID CURE A CASA ED EFFETTI AVVERSI COSÌ È STATA IGNORATA LA LEGGE Il falso sta circolando in tutti gli ambienti complottisti, dove è raro che qualcuno faccia le dovute verifiche. La copia de La Verità originale risale al 9 marzo. Il suggerimento è sempre lo stesso: non condividete senza aver verificato, ma nel caso de La verità ...

