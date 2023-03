Non accadeva dall’anno di Calciopoli: il dato che fa tremare la Juventus (Di lunedì 20 marzo 2023) Il ricordo di Calciopoli è rimasta una ferita impressa nel cuore dei tifosi della Juventus e stanno tornando molte coincidenze come nel 2006. Il 2006 è stato uno degli anni più assurdi e contraddittori della storia del calcio italiano, perché da un lato si è vissuto un giugno e inizio luglio magico grazie alla Nazionale, ma dall’altro lato vi era la vergogna di Calciopoli. A distanza di anni non si è ancora fatta chiarezza definitiva su quella pagina, con Luciano Moggi che ha provato in tutti i modi a dare la propria versione dei fatti, ma tutta una serie di dati stanno facendo tremare il futuro della Juventus. LaPresseSappiamo benissimo come questo 2023 ricordi il 2006 per lo scandalo che sta coinvolgendo la Juventus, anche se la situazione e le accuse sono ben diverse da allora, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Il ricordo diè rimasta una ferita impressa nel cuore dei tifosi dellae stanno tornando molte coincidenze come nel 2006. Il 2006 è stato uno degli anni più assurdi e contraddittori della storia del calcio italiano, perché da un lato si è vissuto un giugno e inizio luglio magico grazie alla Nazionale, ma dall’altro lato vi era la vergogna di. A distanza di anni non si è ancora fatta chiarezza definitiva su quella pagina, con Luciano Moggi che ha provato in tutti i modi a dare la propria versione dei fatti, ma tutta una serie di dati stanno facendoil futuro della. LaPresseSappiamo benissimo come questo 2023 ricordi il 2006 per lo scandalo che sta coinvolgendo la, anche se la situazione e le accuse sono ben diverse da allora, ma ...

