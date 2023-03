“No al cessate il fuoco” Gli Usa non vogliono la pace in Ucraina

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nel giorno della visita del leader cinese Xi Jinping a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, la parola che domina a Washington è «diffidenza». Gli Stati Uniticapire se la Cina aggiungerà tensione alla guerra in, a più di un anno dal suo inizio. I rappresentanti dell'amministrazione Biden commentano, al momento, con freddezza. Prevale il sospetto che Pechino stia continuando ad aiutare Mosca con le armi, principalmente munizioni da artiglieria. Anche sui tempi di una possibilenon c'è sintonia tra Usa e Cina. Unilsancito ora, ha spiegato uno dei portavoce della Casa Bianca, John Kirby, sarebbe «effettivamente la ratifica di una conquista russa». «Sarebbe - ha aggiunto - un riconoscere le conquiste fatte dalla Russia e il suo tentativo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : Che gli Stati Uniti combattano per procura l'abbiamo appurato da tempo. Oggi un altro elemento di chiarezza, che è… - NicolaMorra63 : Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha detto che, se la Cina dovesse proporre un c… - MediasetTgcom24 : Casa Bianca: se la Cina propone il cessate il fuoco Kiev lo respinga #Ucraina #Russia #guerra #20marzo - saldiacono : RT @ElioLannutti: Casa Bianca,se Cina propone cessate fuoco Kiev lo respinga. Questi sedicenti padron(cin)i dell'universo, andranno incontr… - Violetta_2021 : Ucraina, Xi incontra Putin | Il Cremlino: valutiamo il piano di pace cinese | La Casa Bianca: se Pechino propone il… -

L'unica vera volta in cui Pechino ha guidato con successo un negoziato diile ridefinizione dei confini internazionali. Un'ulteriore svolta è arrivata a giugno scorso quando la Cina ha ..."Non mi pare - aggiunge - che siamo vicini a unil. Bisogna tenere aperte le porte della diplomazia, continuare a discutere, ma nello stesso tempo oggi l'Europa ha deciso di spendere ...CASA BIANCA - "Un appello per unilin questo momento" in Ucraina "non farebbe che ratificare l'occupazione della Russia e darebbe a Putin più tempo per equipaggiarsi, prepararsi e ...

Dialogo e cessate il fuoco, il piano di pace cinese Agenzia ANSA

Gustavo Petro, il presidente della Colombia, ha annunciato di aver sospeso il cessate il fuoco che dal 31 dicembre scorso aveva stretto con la più grande banda di narcotrafficanti del Paese. La tregua ...“Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto un colossale balzo in avanti, e in tutto il mondo questo suscita interesse e purtroppo provoca anche invidia” così, omaggiando il suo illustre ospite, ed allude ...