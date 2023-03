Nino Frassica: Sono stato mille volte da Carlo Conti e non ho mai fatto una battuta sull’abbronzatura (Di lunedì 20 marzo 2023) «Sono un comico snob» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 34 Una comicità universale che gioca sulla distruzione del pensiero: la logica prevede una direzione, ma lui va da un’altra parte. «Categorie di pittori: pittori vivi, pittori morti, pittori che non stanno proprio bene». «Per rispondere vi do 5 secondi di tempo, a partire da oggi». Nino Frassica, alieno in Terra, sbarcato dal Pianeta Surreale («io vengo da lì»), è tra i protagonisti di Lol, lo show di Prime Video giunto alla terza edizione («mi sembrava di stare in un manicomio senza infermieri»). Lei si è autoeliminato, ha riso due volte alle sue stesse battute… «Quando la dico grossa non mi fermo, mi diverto. Lo faccio sempre, è una deformazione, Continuo a scherzare e poi me la rido. Anche quando faccio il varierà succede; solo al ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 marzo 2023) «un comico snob» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 34 Una comicità universale che gioca sulla distruzione del pensiero: la logica prevede una direzione, ma lui va da un’altra parte. «Categorie di pittori: pittori vivi, pittori morti, pittori che non stanno proprio bene». «Per rispondere vi do 5 secondi di tempo, a partire da oggi»., alieno in Terra, sbarcato dal Pianeta Surreale («io vengo da lì»), è tra i protagonisti di Lol, lo show di Prime Video giunto alla terza edizione («mi sembrava di stare in un manicomio senza infermieri»). Lei si è autoeliminato, ha riso duealle sue stesse battute… «Quando la dico grossa non mi fermo, mi diverto. Lo faccio sempre, è una deformazione,nuo a scherzare e poi me la rido. Anche quando faccio il varierà succede; solo al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Frassica: «Bocciato perché andavo sempre al cinema. L’unico che mi ha lasciato senza parole? Alberto Sordi» - gpcarloni : @Terra2itter I due conduttori poi... Bravissimi e sempre innovativi. Nino Frassica presidente della Repubblica e tutti a casa. - sara_tomasone : RT @HopeSlash: Non ci interessa se non vi fa ridere Nino Frassica non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andarne… - xcoryhug : RT @pipinalaulina: Nino Frassica che si autoammonisce e autoelimina sono proprio io quando faccio battute e rido da sola perché sono troppo… - LadyDracaery : RT @HopeSlash: Non ci interessa se non vi fa ridere Nino Frassica non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andarne… -