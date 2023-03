Nettuno, per gli architetti un periodo formativo presso il Comune (Di lunedì 20 marzo 2023) Nettuno – A seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 9 febbraio 2023 e della conseguente sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno e l’Ordine degli architetti PPC di Roma e Provincia, è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse rivolto a professionisti interessati a svolgere esperienze formative finalizzate al conseguimento di 20 crediti formativi professionali (CPF). La partecipazione all’esperienza formativa si intende personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro. Il partecipante sarà affidato nell’ambito della struttura ospitante ad un funzionario responsabile referente e collaborerà con l’Ufficio Tecnico del Comune di Nettuno per l’attuazione dei progetti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023)– A seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 9 febbraio 2023 e della conseguente sottoscrizione del protocollo di intesa tra ildie l’Ordine degliPPC di Roma e Provincia, è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse rivolto a professionisti interessati a svolgere esperienze formative finalizzate al conseguimento di 20 crediti formativi professionali (CPF). La partecipazione all’esperienza formativa si intende personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro. Il partecipante sarà affidato nell’ambito della struttura ospitante ad un funzionario responsabile referente e collaborerà con l’Ufficio Tecnico deldiper l’attuazione dei progetti ...

