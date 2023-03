Nessuno come l’Atalanta nei TOP 5 campionati europei: a segno con 18 marcatori diversi (Di lunedì 20 marzo 2023) Altro record in Europa per l’Atalanta che va a segno con un giocatore diverso per la diciottesima volta. I numeri l’Atalanta ha ormai abituato tutti a scrivere record su record anche in ottica Europa, e contro l’Empoli i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno aggiunto un tassello statistico molto importante. Oltre alla vittoria last minute, nei cinque maggiori campionati europei in corso nessuna squadra è andata a segno con 18 giocatori diversi: Boga, Demiral, Éderson, Hateboer, Højlund, Koopmeiners, Lookman, Mæhle, Malinovskyi, Muriel, Palomino, Pašali?, Scalvini, Toloi, Zapata, Zappacosta e Zortea. Alla pari dei bergamaschi solo l’Olympique Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Altro record in Europa perche va acon un giocatore diverso per la diciottesima volta. I numeriha ormai abituato tutti a scrivere record su record anche in ottica Europa, e contro l’Empoli i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno aggiunto un tassello statistico molto importante. Oltre alla vittoria last minute, nei cinque maggioriin corso nessuna squadra è andata acon 18 giocatori: Boga, Demiral, Éderson, Hateboer, Højlund, Koopmeiners, Lookman, Mæhle, Malinovskyi, Muriel, Palomino, Pašali?, Scalvini, Toloi, Zapata, Zappacosta e Zortea. Alla pari dei bergamaschi solo l’Olympique Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

