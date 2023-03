Nessun problema per la Mata Leao contro il fanalino di coda Sarno (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come da pronostico, la Mata Leão “passeggia” sul fanalino di coda Sarno nel campionato di basket regionale Uisp. Coach Marrone approfitta della gara interna sia per far riposare gli acciaccati del big match di Avellino, che per dare minutaggio a chi aveva trovato meno spazio nelle ultime uscite. Tutti rispondono presente e mettono il proprio nome a referto segnando almeno un canestro, eccetto Catillo che però resta in panchina a causa di problemi alla caviglia. La nota lieta è rappresentata dal ritorno in campo di Ernesto Razzano dopo un lungo periodo di inattività, dimostrazione che l’amore per la pallacanestro non ha età. Per i giallorossi ora due settimane di allenamento in attesa del prossimo confronto in programma il 2 aprile, ancora in casa, contro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come da pronostico, laLeão “passeggia” suldinel campionato di basket regionale Uisp. Coach Marrone approfitta della gara interna sia per far riposare gli acciaccati del big match di Avellino, che per dare minutaggio a chi aveva trovato meno spazio nelle ultime uscite. Tutti rispondono presente e mettono il proprio nome a referto segnando almeno un canestro, eccetto Catillo che però resta in panchina a causa di problemi alla caviglia. La nota lieta è rappresentata dal ritorno in campo di Ernesto Razzano dopo un lungo periodo di inattività, dimostrazione che l’amore per la pallacanestro non ha età. Per i giallorossi ora due settimane di allenamento in attesa del prossimo confronto in programma il 2 aprile, ancora in casa,...

