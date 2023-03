Nella diretta di stasera le ragioni dell'allontanamento e l'annuncio del terzo finalista (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Grande fratello vip 7 si avvicina al gran finale. stasera alle 21.45 su Canale 5 va in onda la puntata numero 43, la terzultima prima della proclamazione del vincitore. Tanti gli argomenti trattati da Alfonso Signorini nel corso della diretta, tra cui il verdetto del televoto che decreterà il nuovo finalista e la squalifica di Daniele Dal Moro I concorrenti in gara del “Grande fratello vip 2022” guarda le foto Leggi anche › Al “Grande fratello ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Grande fratello vip 7 si avvicina al gran finale.alle 21.45 su Canale 5 va in onda la puntata numero 43, la terzultima primaa proclamazione del vincitore. Tanti gli argomenti trattati da Alfonso Signorini nel corso, tra cui il verdetto del televoto che decreterà il nuovoe la squalifica di Daniele Dal Moro I concorrenti in gara del “Grande fratello vip 2022” guarda le foto Leggi anche › Al “Grande fratello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Sonia: 'Giaele? È portavoce delle vite degli altri nella Casa...' ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in dir… - AnBa__9 : RT @AnBa__9: ??SONDAGGIO MIGLIORE IN CAMPO?? ????Chi è stato il Migliore in Campo nella partita #TorinoNapoli? ??Ne parleremo #Venerdì in diret… - iltala1 : @Mia80925859Mia io l'avevo vista in diretta, dopo questa parte si è seduta e ha preso tutto il sushi nella barchetta - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Olimpia Milano-Virtus, big match della ventiduesima giornata di LBA Serie A, raccoglie 158.000 spettatori nella diretta… - moro_thomas : @MaoGramsci Il suo ruolo sociale è determinato dalla partecipazione diretta nella riproduzione dell'uomo, nella pro… -