Nel Tottenham non sono più così tanti i giocatori che seguono ancora Conte (Guardian) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Guardian avrebbe appreso da un fonte all’interno dello spogliatoio del Tottenham che i giocatori sono convinti che Antonio Conte stia per andare via, si chiedono solo quando accadrà. Molti di loro saluterebbero il suo addio con favore. Il Guardian scrive che non sono rimasti in molti a seguire il tecnico. “I giocatori del Tottenham ritengono che Antonio Conte stia per andare via o sia già andato, secondo una fonte dello spogliatoio. L’unica cosa che si domandano sul futuro dell’allenatore è quando, i tempi della sua partenza. È ampiamente previsto che Conte lasci il club alla scadenza del suo contratto alla fine della stagione, anche se è chiaro che alcuni giocatori accoglierebbero ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilavrebbe appreso da un fonte all’interno dello spogliatoio delche iconvinti che Antoniostia per andare via, si chiedono solo quando accadrà. Molti di loro saluterebbero il suo addio con favore. Ilscrive che nonrimasti in molti a seguire il tecnico. “Idelritengono che Antoniostia per andare via o sia già andato, secondo una fonte dello spogliatoio. L’unica cosa che si domandano sul futuro dell’allenatore è quando, i tempi della sua partenza. È ampiamente previsto chelasci il club alla scadenza del suo contratto alla fine della stagione, anche se è chiaro che alcuniaccoglierebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Conte non le manda a dire al #Tottenham: 'Al di là tattica e tecnica, bisogna avere il desiderio, il fuoco negli o… - napolista : Nel #Tottenham non sono più così tanti i giocatori che seguono ancora #Conte Nello spogliatoio sono tutti convinti… - MOrru84 : RT @InterHubOff: ????Inter, Milan e Tottenham hanno chiesto informazioni per Noah Okafor, che vuole una nuova esperienza. Contratto in scaden… - InterHubOff : ????Inter, Milan e Tottenham hanno chiesto informazioni per Noah Okafor, che vuole una nuova esperienza. Contratto in… - TylerDu62208978 : @dureghello Quando nel 2012 una trentina di “ultras” armati di bastoni ha assaltato un gruppo di tifosi inglesi del… -