Nel crollo di Credit Suisse ci rimettono i risparmiatori, non i soci arabi (Di lunedì 20 marzo 2023) Azionisti 1, risparmiatori 0. Il weekend di trattative ha portato ad un matrimonio riparatore a Zurigo: Ubs ha comprato la rivale Credit Swisse, con un regalo di nozze della Banca Centrale Svizzera di 100miliardi di franchi svizzeri e bond azzerati per 16miliardi di euro. Banca salvata, sistema bancario arginato da effetto contagio (forse), ma soprattutto azionisti sauditi e del Qatar più al sicuro, mentre i risparmiatori non dormono sonni sicuri. «Ho trovato crudele azzerare i subordinati della banca, quando le azioni non sono andate a 0 anche se vicino (è stata ceduta a 3,2milairdi di euro). Varrà il 60% in meno? Benissimo, ma tra il 40% di valore e 0 c'è una differenza. Se io fossi un bond holder di subordinati Credit Suisse mi farei sentire. Ho prestato 100e ho 0 (nemmeno 40) e gli azionisti invece ...

