Nel bene e nel male di Madame rivista dal dentista, l'ultima sfida degli Oblivion – Il video (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gruppo teatrale Oblivion stavolta si è cimentato con la rivisitazione del brano presentato da Madame all'ultimo Festival di Sanremo Nel bene nel male. Titolo che ha portato la fantasia degli attori direttamente sulla poltroncina di un dentista, da cui nel nuovo video sui social raccontano di una visita nata per un semplice sbancamento e presto diventata più "dolorosa", soprattutto per il portafogli.

