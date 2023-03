Nazionali, sono 16 i giocatori del Napoli convocati: tutti gli impegni (Di lunedì 20 marzo 2023) Il momento che i tifosi delle squadre di Serie A non amano particolarmente è arrivato: il campionato italiano dovrà fermarsi due settimane per dare spazio alle Nazionali. Con Inter-Juventus di ieri sera si è concluso il 27° turno e per rivedere di nuovo due squadre di Serie A affrontarsi in campionato bisognerà aspettare sabato 1 aprile con Cremonese-Atalanta che aprirà la 28esima giornata. Due settimane che non saranno di riposo per i ragazzi di Spalletti: sono ben 16 i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive Nazionali. Esultanza Napoli tutti i giocatori del Napoli impegnati in Nazionale Questa la lista dei 16 giocatori convocati e i rispettivi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Il momento che i tifosi delle squadre di Serie A non amano particolarmente è arrivato: il campionato italiano dovrà fermarsi due settimane per dare spazio alle. Con Inter-Juventus di ieri sera si è concluso il 27° turno e per rivedere di nuovo due squadre di Serie A affrontarsi in campionato bisognerà aspettare sabato 1 aprile con Cremonese-Atalanta che aprirà la 28esima giornata. Due settimane che non saranno di riposo per i ragazzi di Spalletti:ben 16 ideldalle rispettive. Esultanzadelimpegnati in Nazionale Questa la lista dei 16e i rispettivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Andrei #Coubis, capitano della Primavera del #Milan nato in Romania e già capitano delle nazionali romene, è stato… - marcocappato : Le decisioni che contano si prendono in Europa, ma sono il risultato delle trattative tra Governi nazionali. - Spazio_Napoli : Nazionali, sono 16 i giocatori del Napoli convocati: tutti gli impegni - MSgarrella : La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto, deve essere sfruttata al meglio e lo sto dicendo alla mia salute mentale. Sono stanco. - itsnotanangel : Per la prima volta in vita mia sono contenta che sia arrivata la pausa nazionali È giusto che i nostri giocatori… -