Nazionale U21, sostituzioni Nicolato: convocati Zanoli, Carboni e Sorrentino (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli Azzurri U21 di Paolo Nicolato si preparano alle amichevoli contro Serbia e Ucraina, in vista degli Europei di categoria in Romania e Georgia del prossimo giugno. convocati difensori Alessandro Zanoli (Sampdoria) e Andrea Carboni (Venezia) che vanno a sostituire gli indisponibili Andrea Cambiaso (Bologna) e Diego Coppola (Verona). Raggiunge il ritiro degli azzurrini anche il portiere Alessandro Sorrentino (Monza) al posto di Marco Carnesecchi chiamato in Nazionale maggiore dal ct Mancini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli Azzurri U21 di Paolosi preparano alle amichevoli contro Serbia e Ucraina, in vista degli Europei di categoria in Romania e Georgia del prossimo giugno.difensori Alessandro(Sampdoria) e Andrea(Venezia) che vanno a sostituire gli indisponibili Andrea Cambiaso (Bologna) e Diego Coppola (Verona). Raggiunge il ritiro degli azzurrini anche il portiere Alessandro(Monza) al posto di Marco Carnesecchi chiamato inmaggiore dal ct Mancini. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alevescini00 : Forfait di #Dimarco: #Mancini chiama in #Nazionale Emerson. E #Udogie resta in U21… - ICast03 : @SkySport Invece Udogie e Parisi in Under 21 per preparare l’Europeo di categoria. Ma io mi chiedo, è meglio vincer… - sportface2016 : #NazionaleU21, sostituzioni #Nicolato: convocati #Zanoli, #Carboni e #Sorrentino - ParmaLiveTweet : Crociati in Nazionale: Sohm impegnato con la Svizzera U21 contro Spagna e Israele - D_Minuti : @RiccardoMeloni4 @MileTrecarichi Non era ovviamente una critica a te, sinceramente non credo sia formativo neanche… -