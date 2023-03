Naufragio di Cutro, nessuna traccia dello zaino pieno di contanti: “Dentro c’era un milione” (Di lunedì 20 marzo 2023) A bordo del barcone naufragato il 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro c’era anche uno zaino con all’interno un milione di euro in contanti: la cifra esorbitante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe costituire l’incasso degli scafisti per portare in Italia i migranti partiti dalla Turchia sulla Summer Love, tragicamente schiantatasi su una secca all’alba provocando la morte di almeno 88 persone. Chi è salito sul barcone avrebbe pagato 4mila euro per il trasporto dei minori e circa 8mila euro per gli adulti. Sarebbe stato uno dei testimoni sopravvissuti al Naufragio a raccontare dell’esistenza dello zaino: “Dentro c’era un milione, lo teneva uno scafista”, ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) A bordo del barcone naufragato il 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato dianche unocon all’interno undi euro in: la cifra esorbitante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe costituire l’incasso degli scafisti per portare in Italia i migranti partiti dalla Turchia sulla Summer Love, tragicamente schiantatasi su una secca all’alba provocando la morte di almeno 88 persone. Chi è salito sul barcone avrebbe pagato 4mila euro per il trasporto dei minori e circa 8mila euro per gli adulti. Sarebbe stato uno dei testimoni sopravvissuti ala raccontare dell’esistenza: “un, lo teneva uno scafista”, ha raccontato ...

