Naufragio di Cutro, l’appunto nei brogliacci della Finanza: “Natante con migranti”. Ma poi scompare dalla relazione di servizio (Di lunedì 20 marzo 2023) “Natante con migranti”. È l’appunto, riportato a penna, contenuto nel giornale delle operazioni della Guardia di Finanza della notte del Naufragio di Cutro. A scriverlo a penna è l’ufficiale di turno la sera del 25 febbraio. L’annotazione viene riportata alle 23.20, un’ora dopo l’avvistamento dell’imbarcazione a circa 40 miglia dalle coste calabresi dove, all’alba del giorno dopo, si incaglierà su una secca provocando la morte di almeno 88 migranti. È un dettaglio finora inedito, svelato da la Repubblica, che per la prima volta certifica come almeno qualcuno quella sera, dopo la segnalazione di Frontex, abbia messo nero su bianco che sulla Summer Love si andò oltre il “sospetto” della presenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “con”. È, riportato a penna, contenuto nel giornale delle operazioniGuardia dinotte deldi. A scriverlo a penna è l’ufficiale di turno la sera del 25 febbraio. L’annotazione viene riportata alle 23.20, un’ora dopo l’avvistamento dell’imbarcazione a circa 40 miglia dalle coste calabresi dove, all’alba del giorno dopo, si incaglierà su una secca provocando la morte di almeno 88. È un dettaglio finora inedito, svelato da la Repubblica, che per la prima volta certifica come almeno qualcuno quella sera, dopo la segnalazione di Frontex, abbia messo nero su bianco che sulla Summer Love si andò oltre il “sospetto”presenza di ...

