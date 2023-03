Naufragio di Cutro, la Guardia di Finanza sapeva che sul caicco c’erano migranti in difficoltà. L’appunto che smonta la ricostruzione ufficiale (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono poche parole, ma chiare e pesanti. C’è un appunto, vergato a mano nella tarda serata di sabato 25 febbraio da un ufficiale di turno della Guardia di Finanza, che pare smontare molte delle ricostruzioni ufficiali delle autorità fatte su quanto (non) accaduto nella notte di quel maledetto weekend, quando un barcone caricò di migranti si schiantò contro una secca a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Cutro dopo una navigazione da incubo con mare forza 4. Le autorità italiane, è stata la versione più volte ribadita, anche in Parlamento dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, erano state allertate sì da Frontex – l’agenzia Ue per il controllo delle frontiere esterne – della presenza di un’imbarcazione in difficoltà tra le onde, ma non ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono poche parole, ma chiare e pesanti. C’è un appunto, vergato a mano nella tarda serata di sabato 25 febbraio da undi turno delladi, che parere molte delle ricostruzioni ufficiali delle autorità fatte su quanto (non) accaduto nella notte di quel maledetto weekend, quando un barcone caricò disi schiantò contro una secca a poche centinaia di metri dalla spiaggia didopo una navigazione da incubo con mare forza 4. Le autorità italiane, è stata la versione più volte ribadita, anche in Parlamento dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, erano state allertate sì da Frontex – l’agenzia Ue per il controllo delle frontiere esterne – della presenza di un’imbarcazione intra le onde, ma non ...

