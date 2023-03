Nasconde 70 euro di spesa nel passeggino: Senago, rintracciata e denunciata (Di lunedì 20 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Al posto del carrello, il passeggino: dentro, 70 euro di spesa nascosta e non pagata nel supermercato di Senago, motivo per cui una donna è stata denunciata per furto. Nasconde 70 euro di spesa nel passeggino: denunciata Il tutto è successo a Senago nel fine settimana, dove una donna è stata denunciata per il furto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 20 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Al posto del carrello, il: dentro, 70dinascosta e non pagata nel supermercato di, motivo per cui una donna è stataper furto.70dinelIl tutto è successo anel fine settimana, dove una donna è stataper il furto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

