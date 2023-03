Nasce Unibg OnAir | la web radio che dà voce all’Università degli Studi di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 marzo 2023)oggi, lunedì 20 marzo,, la versione 4.0 delladell’Universitàdi, la naturale evoluzione della prima emittente di Ateneo, che già qualche anno fa riempiva di musica e parole la meravigliosa sede di Via Salvecchio in Città Alta. Quando mi è stato chiesto di proporre un progetto che fosse funzionale alla ricostruzione della webdell’Universitàdi, mi sono fatto subito entusiasmare dall’idea. Collaborare con una delle istituzioni più prestigiose della città, immaginare un modo nuovo e contemporaneo di interpretare uno strumento che è parte delle nostre vite, ma, soprattutto, poter condividere l’esperienza accumulata negli anni per ...