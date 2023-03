(Di lunedì 20 marzo 2023) Joey Loagno ha vinto la prima sfida dell’anno diCup. Il #22 di Penske spezza il dominio di Chevrolet imponendosi in scioltezza sulla concorrenza al termine di una prova praticamente perfetta dalla green flag all’attivo. Il portacolori del ‘Capitano’ ha monopolizzato lanella Stage 1, il campione in carica è tornato protagonista negli ultimi metri dopo aver lasciato il primato ad Austin Cindric #2, ex vincitoreXfinityche ha controllato Stage 2. Come da pronostico tutto si è deciso nel giro finale con la Ford Mustang #6 del RFK Racing che ha dovuto inchinarsi alla riconoscibile vettura #22. Brad Keselowski ha infatti tentato di ‘bloccare’ il 32enne che ha sbaragliato la concorrenza nelle prime fasi ...

NASCAR Cup Series, Atlanta: Logano padrone della scena OA Sport

