Nardella dopo il placcaggio dell'attivista di Ultima generazione: «Sono ambientalista come loro, lavoriamo insieme. Messinscena? Devo rispondere?» – L'intervista (Di lunedì 20 marzo 2023) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto tante scommesse politiche nel corso della sua carriera ma certo non si aspettava che proprio un episodio casuale gli regalasse una popolarità praticamente planetaria. Quando lo rintracciamo al telefono racconta che è ancora preso dal rispondere a messaggi da tutto il mondo, in seguito al placcaggio di un attivista di Ultima generazione che aveva spruzzato di vernice la sede del Comune, Palazzo Vecchio (oggi il danno è stato quantificato in 30mila euro). «Mi hanno chiamato anche da altri stati europei – dice a Open – addirittura ho visto che il video sta girando in Grecia, in Sudamerica….». Lei lo sa che qualcuno dice che era tutto preparato e che la sua reazione è stata troppo pronta? «Secondo lei mi metto d'accordo coi manifestanti di ...

