Napoli | un operaio è morto dopo esser stato travolto da tubi e impalcature

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : L'incidente è avvenuto in una ditta di ponteggi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli #SicurezzaSulLavoro - Radio1Rai : ??#IncidenteSuLavoro #Napoli Un operaio 40enne è morto a Frattamaggiore. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe st… - MediasetTgcom24 : Napoli, un operaio muore in fabbrica travolto da tubi e impalcature #napoli - Virus1979C : Operaio muore travolto da tubi e impalcature nel Napoletano - rep_napoli : Travolto dall'impalcatura: muore operaio polacco [aggiornamento delle 15:14] -

Poco prima, per cause in corso di accertamento, era deceduto Jan Marcin Urbanski , 40enne di origini polacche residente adell'azienda. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'...Unpolacco residente aè morto in una fabbrica nella provincia a Frattamaggiore. Jan Marcin Urbanski, 40 anni, sarebbe deceduto dopo essere stato travolto da tubi e impalcature durante il ...Un 40enneè deceduto mentre era al lavoro nel Napoletano. Verso le 11, i carabinieri della compagnia ... poco prima, era morto Jan Marcin Urbanski , di origini polacche ma residente a. Da ...

Napoli, un operaio muore in fabbrica travolto da tubi e impalcature TGCOM

Travolto dall'impalcatura non ha avuto scampo. Un operaio polacco di 40 anni, Jan Marcin Urbanski, residente a Napoli, è morto in una fabbrica di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Secondo una pr ...La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania FRATTAMAGGIORE – Verso le 11 a Frattamaggiore i Carabinieri della compagnia di Caivano sono ...