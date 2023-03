Napoli tra festa scudetto e possibile finale di Champions: boom di disdette a locali e ristoranti (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Napoli e Napoli si preparano alla festa per lo scudetto. Ormai da settimane la città si sta colorando sempre più di azzurro: basta fare un giro per le vie della città per vedere bandiere, striscioni, cartonati dei calciatori e tant’altro. L’ultima giornata di Serie A ha visto anche il Napoli allungare a +19 sulla Lazio seconda e ora l’aritmetica si avvicina sempre di più. Lo scudetto, infatti, potrebbe arrivare nel weekend del 29/30 aprile, quando il Napoli ospiterà la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona. Osimhen e Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli) Ma non c’è solo lo scudetto tra i pensieri dei tifosi napoletani: il sogno è uno storico e impronosticabile doblete con la Champions League. Un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilsi preparano allaper lo. Ormai da settimane la città si sta colorando sempre più di azzurro: basta fare un giro per le vie della città per vedere bandiere, striscioni, cartonati dei calciatori e tant’altro. L’ultima giornata di Serie A ha visto anche ilallungare a +19 sulla Lazio seconda e ora l’aritmetica si avvicina sempre di più. Lo, infatti, potrebbe arrivare nel weekend del 29/30 aprile, quando ilospiterà la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona. Osimhen e Kvaratskhelia (FOTO: SSC) Ma non c’è solo lotra i pensieri dei tifosi napoletani: il sogno è uno storico e impronosticabile doblete con laLeague. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : L’#Italia è tutta bella, un incanto di natura e cultura. E #Napoli, con le sue bellezze culturali, il golfo, la cos… - anperillo : Il #Time celebra #Napoli: “È tra i migliori posti al mondo in cui andare nel 2023” ?? continua su:… - ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - pasqualemuto : @Rrahmanerica Non solo senza il Napoli, ma con quello spettacolo indegno chiamato Nazionale: che ancora convoca Bon… - cclarinha19 : RT @93Hvrann: NIALL HA DETTO CHE VORREBBE VIVERE IN ITALIA, HA DETTO CHE GLI PIACE L’ENERGIA CHE SI CREA TRA LUI E I FAN ITALIANI DURANTE I… -