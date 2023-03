Napoli-Torino | chef Cannavacciuolo insultato dai tifosi di casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - SerieA : ?? FT | Super Napoli a Torino nel segno dei 'soliti due' ?? #TorinoNapoli - mirkonicolino : Con quella di oggi per 4-0, per il #Napoli sono 16 vittorie (5 pareggi e 1 sola sconfitta) contro il #Torino nelle… - GianfPiccirillo : Gianfranco racconta la goleada del Napoli, che annichilisce il Torino nel suo stadio, con una splendida doppietta d… - persempre_news : Una marea azzurra pacifica accolta da una civile #Torino, nei giorni scorsi sotto choc per la barbarie vissute nel… -

, i cori contro Cannavacciuolo ha colto l'occasione per tifare da vicino gli idoli di sempre e anche per passare un po' di tempo in famiglia per celebrare la festa del papà: peccato, .... Gli insulti ad Antonino Cannavacciuolo all'Olimpico Grande Torinoe il cinque tra Victor ... Ma partiamo dall'immagine bella, quella che ci fa sorridere proprio come il centravanti del. C'è ...- Prima dic'è stato un episodio bellissimo dove il bambino con la maglia delche accompagnava Osimhen si è presentato con una maschera molto simile alla sua, facendo scattare un sorriso all'...

Napoli in trasferta a Torino, partenza alle 17: ecco l'hotel dove alloggia stanotte, scelta inedita CalcioNapoli24

Raul Albiol è stato uno dei migliori difensori della storia del Napoli. Il suo arrivo in azzurro è stato l’inizio della serie di difensori fortissimi che hanno vestito la… Leggi ...Ci sono punti in comune tra le città, ma anche delle eccezioni. A Milano, Napoli e Torino l’immobile più difficile da vendere – in alcune situazioni – è un bilocale compreso tra i 55 e i 60 metri ...