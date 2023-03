Napoli quarta squadra in Serie A per pubblico allo stadio (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Napoli guadagna posti nella classifica delle squadre con più spettatori in Serie A. La squadra di Luciano Spalletti al momento è quarta, con una media di 43.860 spettatori, complice la volata verso il terzo scudetto della sua storia. La classifica è pubblicata da Calcio e Finanza. I primi tre posti sono occupati da Inter, Milan e Roma. “Nel dettaglio, rispetto alla fine del girone d’andata davanti a tutti troviamo l’Inter, che con il tutto esaurito contro la Juventus ha portato la sua media a quota 72.382 spettatori a partita, a partita di fatto di big match disputati in casa rispetto al Milan. I rossoneri sono così dietro ai cugini con una media di 72.163 spettatori a gara quando stiamo entrando nell’ultima parte del campionato”. Dietro le due milanesi si piazza la Roma, con una media spettatori finora pari ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilguadagna posti nella classifica delle squadre con più spettatori inA. Ladi Luciano Spalletti al momento è, con una media di 43.860 spettatori, complice la volata verso il terzo scudetto della sua storia. La classifica è pubblicata da Calcio e Finanza. I primi tre posti sono occupati da Inter, Milan e Roma. “Nel dettaglio, rispetto alla fine del girone d’andata davanti a tutti troviamo l’Inter, che con il tutto esaurito contro la Juventus ha portato la sua media a quota 72.382 spettatori a partita, a partita di fatto di big match disputati in casa rispetto al Milan. I rossoneri sono così dietro ai cugini con una media di 72.163 spettatori a gara quando stiamo entrando nell’ultima parte del campionato”. Dietro le due milanesi si piazza la Roma, con una media spettatori finora pari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Napoli quarta squadra in Serie A per pubblico allo stadio Su Calcio e Finanza. Sul podio Inter, Milan e Roma. Il… - lucafal85 : @PinoVaccaro77 ma che poi stiamo ancora a 1 punto dalla quarta, e a 3 dalla terza. E la quarta alla prossima va a N… - rikycatalfamo : @dedpoool91 @NicoSchira Contro una squadra di quarta fascia tra l'altro. Questo è il sarrismo, lo ricordo a Napoli - solopallone : La corsa del Napoli capolista non si ferma all’Olimpico di Torino: quattro gol che non lasciano scampo ai granata.… - ansacalciosport : Napoli inarrestabile: poker al Toro verso lo scudetto. A Lecce basta un autogol, la Fiorentina ora corre. Doppietta… -