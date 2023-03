Napoli, quanti punti mancano per lo Scudetto? Ecco i calcoli aggiornati per l’aritmetica (Di lunedì 20 marzo 2023) La domanda che tutti i tifosi del Napoli si fanno. Il sogno sta per diventare realtà. quanti punti mancano per festeggiare il terzo Scudetto della storia? All’interno di questo pezzo andremo aggiornando, settimana dopo settimana, il countdown che tutta la città di Napoli ha cominciato già da un po’ di tempo visto il grandissimo distacco dalla seconda in classifica. quanti punti mancano PER l’aritmetica? Ecco l’attuale classifica della Serie A Napoli 71 Lazio 52 Inter 50 Milan 48 Roma 47 SE NON RIDANNO I 15 punti ALLA JUVENTUS Nel caso in cui, il prossimo 19 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse bocciare il ricorso bianconero a quel punto per Osimhen e ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) La domanda che tutti i tifosi delsi fanno. Il sogno sta per diventare realtà.per festeggiare il terzodella storia? All’interno di questo pezzo andremo aggiornando, settimana dopo settimana, il countdown che tutta la città diha cominciato già da un po’ di tempo visto il grandissimo distacco dalla seconda in classifica.PERl’attuale classifica della Serie A71 Lazio 52 Inter 50 Milan 48 Roma 47 SE NON RIDANNO I 15ALLA JUVENTUS Nel caso in cui, il prossimo 19 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse bocciare il ricorso bianconero a quel punto per Osimhen e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - davidesaiani : @killuaoscugnizz @pivisalvo @GA7_Official Dovete capire che vi si insulta in quanti tifosi del Napoli non in quanto… - magnus8767 : RT @ilbianconerocom: Inter-Juve, ancora Varriale: 'Quanti veleni, per fortuna c'è il Napoli...' FOTO - ilbianconerocom : Inter-Juve, ancora Varriale: 'Quanti veleni, per fortuna c'è il Napoli...' FOTO - Le0nardo82 : @atKorovaMilkBar Dopo quel giorno li mio fratello stette in pace tutte le medie. Era la mia vecchia scuola quanti n… -