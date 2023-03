«Napoli | ora ci rispetta tutta Italia» | il post del medico azzurro diventa virale

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildel dottor Gennaro De Luca, membro dello staffdel calciotosul web. Ilè la squadra che sta conquistando il cuore degli appassionati di calcio in! Lo dimostra ildel dottor Gennaro De Luca, membro dello staffdel clubda anni e ora in prima squadra con Luciano Spalletti. Dopo la vittoria a Torino, ilha scritto sui social: «Venendo allo stadio con il nostro autobus ho notato una cosa diversa dal solito: dei molti tifosi avversari incontrati, praticamente nessuno ha mostrato atteggiamento ostile e “dito medio”. Solo sorrisi e cellulari per fare foto. Questa squadra si sta guadagnando il rispetto e l’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Kvaratskhelia ora mi garba di più perché ha la vena sul collo. Quando è arrivato a Napoli non ce l'aveva' ?? Luci… - mentecritica : L'efficacia e l'organizzazione con la quale si è respinta la mini invasione tedesca a Napoli dà significative indic… - DonKalulu20 : RT @FinallyMichele: @juumped9 @AcmBender ora arriva, i tweet dove c'è scritto napoli e tabaccaio son tutti suoi - DeDrg69 : RT @SaporitoEugenia: Del fatto che le trasmissioni nazionali parlino poco e ad ora tarda di questo meraviglioso Napoli, personalmente, dire… - DeDrg69 : @SaporitoEugenia E non è giusto Eugenia che parlino così poco e tardi di un Napoli mega galattico. Quando erano gli… -

Attivail tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua ROMA - ATALANTA 0 - 1, 18 SETTEMBRE 2022: ESPULSO MOURINHO ROMA -0 - ...cerchiamo di farlo anche noi". Giovedì l'Inghilterra a, domenica la sfida di Malta: i campioni d'Europa in carica si rimettono in moto con entusiasmo e poche alternative.... sono a - 19 dale lo scudetto è andato. Qualcuno avvisi gli interisti che il primo a ...non mi aspetto tanta onestà intellettuale per ammettere che forse dietro lo scudetto non c'era solo l'...

Napoli, minicar contro scooter in via Caracciolo: quattro ragazzi feriti, uno è minorenne ilmattino.it

I protagonisti di Hackathon For Impact a Napoli saranno 20 giovani suddivisi in tre squadre guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in un tempo relativamente breve (8 ore), una proposta da ...Chiancheria Gourmet, con tale lancio, sostiene e celebra il Napoli, che ha dimostrato di avere spirito vincente, forza fisica e mentale per meritare quanto fatto fino ad ora e assicura che tale ...