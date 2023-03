Napoli | Milan e Inter hanno chiesto alla Lega di giocare Venerdì 7 aprile

(Di lunedì 20 marzo 2023)di anticipare le loro gare di A ain tre orari diversi Lamartedì darà il calendario sia della giornata pre pasquale sia di quelle d30ª34ª giornata. Le tv possibiliste di frontevariazione della 29ª giornata. Colloqui in corso per trovare il giusto incastro:a Salerno alle 17,a Lecce alle 19 e-Empoli alle 21 Dopo i sorteggi di Champions League:Serie A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiokisskiss : @NiallOfficial a Radio Kiss Kiss: “Seguo anche il calcio italiano. Della Serie A adoro il Napoli, è veramente una g… - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - capuanogio : Differenze rispetto allo scorso campionato alla 27° giornata: #Napoli +14 #Lazio +9 #Roma +3 #Atalanta -2 #Inter -… - Liamen94 : RT @MilanDiscordC: 03.04.2023, Koreanello. Conferenza stampa post Napoli Milan 8-0 - Luxgraph : McLaren a secco e sfortunata: Piastri e Norris si autoeliminano in Arabia -

Cade nuovamente il, altra vittoria netta per il, vincono Juventus e Lazio nei delicati match contro Inter e Roma. Ritrova il sorriso la Sampdoria che stacca la Cremonese in fondo alla classifica. Un turno ...... due lunghezze di vantaggio sull'Inter terza, quattro sulquarto. Ed i cinque punti sui ... nonostante l'infortunio (lesione la flessore della coscia sinistra, riportata dopo la gara didi ...Ko per Inter,e appunto Roma. Vince solo l'Atalanta, sesta e più lontana, e la Juve ora ... Solo(30) e Juve (25) hanno fatto ...

Gattuso: "Napoli, calcio incredibile. Ma col Milan sarà sfida aperta" La Gazzetta dello Sport

Il bomber dell'Udinese ha già segnato nove gol in campionato e piace a diverse big, tra queste anche la società di De Laurentiis ...In un editoriale sulle colonne di Repubblica in edicola oggi, l’opinionista Paolo Condò ha parlato del momento del Milan in Serie A ...