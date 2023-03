Napoli: i video più divertenti dei preparativi per la festa scudetto (Di lunedì 20 marzo 2023) La città si sta preparando a festeggiare un tricolore atteso da 33 anni e su TikTok spopolano furgoni colorati d'azzurro, torte ispirate a Osimhen e riproduzioni realistiche del Vesuvio Leggi su wired (Di lunedì 20 marzo 2023) La città si sta preparando a festeggiare un tricolore atteso da 33 anni e su TikTok spopolano furgoni colorati d'azzurro, torte ispirate a Osimhen e riproduzioni realistiche del Vesuvio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_gaito : La favola più bella, celebrata più in Europa che in Italia. Calcio di un altro pianeta e individualità pazzesche co… - tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - pisto_gol : La tifoseria del #Napoli intona “La Mano de Dios” prima della sfida con l’#Eintracht. Brividi - TV2000it : #Tv2000 Rivedi la sesta puntata della docuserie 'La casa sulla roccia' - Villaricca, vicino #Napoli ??… - memistyco90 : RT @PeppeAnnarumma: Il bambino che #Osimhen cercava ha un messaggio per lui ?? Questo è il calcio ?? @victorosimhen9 @DAZN_IT #Napoli… -