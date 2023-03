Napoli | fissata per giovedì la ripresa degli allenamenti

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la brillante vittoria contro il Torino, ilriprenderà glia Castel Volturno23 marzo, Luciano Spalletti ha concesso 3 giorni di riposo anche in virtù della sosta per le nazionali, ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del: Dopo il successo a Torino, ilriprenderàgliall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni della Nazionale. Il campionato riprenderà domenica 2 maggio con-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.