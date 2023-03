Napoli festeggia Pino Daniele: musica, ricordi ed emozioni al Palapartenope – FOTO (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto ieri sera in un Palapartenope pieno, Je sto vicino a te 68, il memorial dedicato a Pino Daniele, per festeggiare l’onomastico e compleanno di Pino ad otto anni dalla sua scomparsa. Tantissimi gli amici ed ex collaboratori che si sono dati appuntamento a Fuorigrotta; dopo la scenografica apertura affidata alla Fanfara dei Carabinieri sul palco Mario Biondi con Nello Daniele ed Irene Grandi con A Me Me Piace o’ Blues, una scarica di pura adrenalina che funge da apri pista per A testa in giù e Se Mi vuoi che la Grandi intrepreta accompagnata dal M° Adriano Pennino al pianoforte, è poi la volta poi di Gigi Finizio che regala al pubblico Quando e Quanno Chiove in tandem con Nello Daniele. Maggio se ne va, è stata invece interpretata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto ieri sera in unpieno, Je sto vicino a te 68, il memorial dedicato a, perre l’onomastico e compleanno diad otto anni dalla sua scomparsa. Tantissimi gli amici ed ex collaboratori che si sono dati appuntamento a Fuorigrotta; dopo la scenografica apertura affidata alla Fanfara dei Carabinieri sul palco Mario Biondi con Nelloed Irene Grandi con A Me Me Piace o’ Blues, una scarica di pura adrenalina che funge da apri pista per A testa in giù e Se Mi vuoi che la Grandi intrepreta accompagnata dal M° Adriano Pennino al pianoforte, è poi la volta poi di Gigi Finizio che regala al pubblico Quando e Quanno Chiove in tandem con Nello. Maggio se ne va, è stata invece interpretata ...

