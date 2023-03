Napoli, è qui la festa: per lo scudetto manca davvero pochissimo (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Napoli continua a macinare punti e gioco come una macchina perfetta e anche contro il Torino in campo si è vista una squadra con tanta fame Il Napoli continua a macinare punti e gioco come una macchina perfetta e anche contro il Torino in campo si è vista una squadra con tanta fame. Il gruppo rema nella stessa direzione e dentro lo spogliatoio c’è la sensazione di poter completare una stagione davvero grande. Lo dicono i numeri e lo dice il fatto che il Napoli non conosca la parola sconfitta. Una delle migliori in Europa e ora a un passo dallo scudetto. Cinque vittorie per regalarsi l’emozione di festeggiare un qualcosa di storico, ma vedendo come stanno andando le inseguitrici non ci sarebbe da sorprendersi potesse arrivare anche prima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilcontinua a macinare punti e gioco come una macchina perfetta e anche contro il Torino in campo si è vista una squadra con tanta fame Ilcontinua a macinare punti e gioco come una macchina perfetta e anche contro il Torino in campo si è vista una squadra con tanta fame. Il gruppo rema nella stessa direzione e dentro lo spogliatoio c’è la sensazione di poter completare una stagionegrande. Lo dicono i numeri e lo dice il fatto che ilnon conosca la parola sconfitta. Una delle migliori in Europa e ora a un passo dallo. Cinque vittorie per regalarsi l’emozione di festeggiare un qualcosa di storico, ma vedendo come stanno andando le inseguitrici non ci sarebbe da sorprendersi potesse arrivare anche prima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ...

