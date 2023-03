(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilsbanca Torino e a rimbalzare in rete è undiventatodi Gennaro De Luca , membro dello staff, da anni nel club e ora in prima squadra con Luciano Spalletti : '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : «Napoli, ora ci rispetta tutta Italia», il post del medico azzurro diventa virale - napolipiucom : «Napoli, ora ci rispetta tutta Italia», il post del medico azzurro diventa virale #napoli #serieA #social #Torino… - solonapoli24 : Napoli, non solo primato è bel gioco, ma anche la squadra più corretta in Italia. Fatevene una ragione, se vuoi ris… - Pe6319 : @pisto_gol Napoli è bella. Peccato che ci sono i napulegni Gente incivile dall’indole parassitaria e approfittatric… - ivanperotto : @DiegoDeLucaTwit Cari papà, trasmettere i valori dell'onestà, del rispetto e del successo. Quindi trasmettere ai vo… -

Ilsbanca Torino e a rimbalzare in rete è un post diventato virale di Gennaro De Luca , membro dello staff medico azzurro, da anni nel club e ora in prima squadra con Luciano Spalletti : 'Venendo ...E' un problema di ruoli, quando uno non linon ha capito le regole. Tenete presente che la ... La squadra di Sarri, intanto, è da sola al secondo posto anche se a - 19 dal: "Scudetto ...La capolista Lazioampiamente i pronostici della vigilia e rifila una pesante sconfitta tra le mura di casa ... quando a Pian di Massiano verrà a far visita ilper una gara da non ...

«Napoli, ci rispetta tutta Italia», il post virale del medico azzurro ilmattino.it

Lo smacco dello 0-4 ad opera del Napoli ha messo a nudo le difficoltà del Toro, che non era andato affatto male fin qui in campionato. Ma il TG3 Piemonte ha rimarcato le differenze tra De Laurentiis e ...Sta facendo il giro del web nelle ultime ore il post di Gennaro De Luca, medico e membro dello staff del Calcio Napoli, dopo l'ennesima vittoria degli ...