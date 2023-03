Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Ancora un agguato a #Mergellina. Ucciso un 18enne. I nuovi clan sembrano voler dimostrare la propria forza sfidando… - rep_napoli : Napoli, spari nella notte a Mergellina: 18enne ucciso senza motivo, faceva il pizzaiolo [di Dario del Porto] [aggio… - mattinodinapoli : Napoli, 18enne ucciso agli chalet di Mergellina: «Senza motivo, era estraneo a dinamiche criminali» - rep_napoli : Napoli, spari nella notte a Mergellina: 18enne ucciso senza motivo, faceva il pizzaiolo [di Dario Del Porto] [aggio… - infoitinterno : Napoli, spari nella notte a Mergellina: morto 18enne incensurato -

, nella notte è stato ucciso un ragazzo di 18 anni. Francesco Pio Maimone è morto per un ... Ma la corsa in ospedale è stata inutile: all'arrivo nel nosocomio, il, incensurato, era già morto.Questa notte unè stato ucciso acon colpi d'arma da fuoco. E' successo intorno alle 2.40 nella zona di Mergellina , non lontano dagli chalet sul mare. Vano il trasporto da parte di alcuni amici all'..., sparatoria davanti agli chalet di Mergellina:ucciso a colpi di pistola

Napoli, spari nella notte a Mergellina: 18enne muore in ospedale ilmattino.it

Inseguito e ucciso come un boss tra la folla della movida di Mergellina. Non è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata Francesco Pio Maimone, ...Napoli, Francesco Pio Maimone (18 anni) è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco al petto ed è stato poi accompagnato da alcuni conoscenti all'ospedale Vecchio Pellegrini.