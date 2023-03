Museo Alfa Romeo - Il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il vincolo (Di lunedì 20 marzo 2023) La collezione del Museo Alfa Romeo di Arese va conservata nella sua integrità: lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso contro la precedente sentenza del Tar, che affermava lo stesso principio, presentato nel 2017 da FCA Italy, FCA Res e FCA Partecipazioni. Le società si erano appellate contro il ministero dei Beni, delle attività culturali e del turismo, il Comune di Arese, quello di Rho, la Regione Lombardia e la Direzione regionale per i beni culturali, chiedendo di riformare la sentenza 672/2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. I fatti. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, con un provvedimento del 31 gennaio 2011, aveva dichiarato d'interesse particolarmente ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 marzo 2023) La collezione deldi Arese va conservata nella sua integrità: lo ha deciso ildindo illa precedente sentenza del Tar, che affermava lo stesso principio, presentato nel 2017 da FCA Italy, FCA Res e FCA Partecipazioni. Le società si erano appellateil ministero dei Beni, delle attività culturali e del turismo, il Comune di Arese, quello di Rho, la Regione Lombardia e la Direzione regionale per i beni culturali, chiedendo di riformare la sentenza 672/2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. I fatti. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, con un provvedimento del 31 gennaio 2011, aveva dichiarato d'interesse particolarmente ...

