Munizioni Ue all’Ucraina, ma non da Orban. L’Ungheria si sfila: «Ma non ci opponiamo all’invio» (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Ungheria di Viktor Orbán non parteciperà alla fornitura europea di nuove Munizioni per le truppe ucraine al fronte. A ribadirlo è il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó che, durante la conferenza stampa a margine della riunione con i suoi omologhi dei Paesi membri, ha sottolineato come Budapest non si opporrà al piano dell’Unione europea. «Non forniamo Munizioni all’Ucraina, ma non impediremo ad altri di fare ciò che vogliono in questo senso», ha spiegato il ministro, citato in un tweet da Zoltan Kovacs, portavoce del premier Orbán. Per farlo, si legge nel tweet, L’Ungheria utilizzerà lo strumento dell’astensione costruttiva per non non partecipare all’aumento proposto per trasferire le armi all’Ucraina. Szijjártó ha ribadito la posizione ungherese, sostenendo come «la ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023)di Viktor Orbán non parteciperà alla fornitura europea di nuoveper le truppe ucraine al fronte. A ribadirlo è il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó che, durante la conferenza stampa a margine della riunione con i suoi omologhi dei Paesi membri, ha sottolineato come Budapest non si opporrà al piano dell’Unione europea. «Non forniamo, ma non impediremo ad altri di fare ciò che vogliono in questo senso», ha spiegato il ministro, citato in un tweet da Zoltan Kovacs, portavoce del premier Orbán. Per farlo, si legge nel tweet,utilizzerà lo strumento dell’astensione costruttiva per non non partecipare all’aumento proposto per trasferire le armi. Szijjártó ha ribadito la posizione ungherese, sostenendo come «la ...

