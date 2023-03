Munich | caccia ai terroristi di Monaco ' 72

(Di lunedì 20 marzo 2023)Sky Drama ore 21 Con Eric Bana, Daniel Craig e Ciaran Hinds. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 2005. Durata: 2 ore e 44 minuti LA TRAMA E' la storia dell'operazione "Sword of Gideon" la rappresaglia ordinata da Golda Meir all'indomani della strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi didel 1972. Un commando di cinque uomini è incaricato di scovare e uccidere i mandanti del massacro, tutti capi del terrorismo palestinese. Il gruppo scova e uccide, ma intanto i palestinesi si sono messi sul chi vive e itori si ritrovanoti e le squadra è decimata. Rimane vivo solo il capo che colpito l'ultimo bersaglio lascia i servizi segreti israeliani e se ne va in America. PERCHE' VEDERLO perchè l'ebreo Spielberg s'è deciso ad affrontare dopo 40 anni di carriera un tema ...

Il pomeriggio seguente, l'assessore Andrea Corsini presenzierà anche alla conferenza stampa dei Comuni di Ravenna, Comacchio e Ferrara sul tema 'Slow Bike Tourism' presso 'Eataly'. Nel corso ......Nord Stream 2 Merkel lascia in eredità all'Europa un grande problema Francesca De Benedetti... Merkel fa sapere di aver visto il film di Netflix su Neville Chamberlain,. The Edge of War , ...Il pomeriggio seguente, l'assessore Andrea Corsini presenzierà anche alla conferenza stampa dei Comuni di Ravenna, Comacchio e Ferrara sul tema 'Slow Bike Tourism' presso 'Eataly'. Nel corso ...