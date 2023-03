Mulino Bianco-Banco Alimentare, 16 tonnellate di cibo alle famiglie in difficoltà (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Mulino Bianco insieme a Banco Alimentare, di cui il Gruppo Barilla è il primo contributore in Italia, hanno scelto la Giornata Internazionale della Felicità come data simbolica per regalare la gioia del cibo a chi ne ha più bisogno. L’iniziativa di volontariato d’impresa ha coinvolto circa 160 persone Barilla, in Italia, nella preparazione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie più bisognose, per un totale di circa 16 tonnellate di prodotti donati. I volontari operano presso le sedi del Banco Alimentare e i pacchi saranno poi distribuiti a diversi centri di solidarietà. Sono 10 le regioni italiane coinvolte in questa giornata speciale. Oggi, 20 marzo, i volontari di Mulino ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) –insieme a, di cui il Gruppo Barilla è il primo contributore in Italia, hanno scelto la Giornata Internazionale della Felicità come data simbolica per regalare la gioia dela chi ne ha più bisogno. L’iniziativa di volontariato d’impresa ha coinvolto circa 160 persone Barilla, in Italia, nella preparazione dei pacchi alimentari destinatipiù bisognose, per un totale di circa 16di prodotti donati. I volontari operano presso le sedi dele i pacchi saranno poi distribuiti a diversi centri di solidarietà. Sono 10 le regioni italiane coinvolte in questa giornata speciale. Oggi, 20 marzo, i volontari di...

